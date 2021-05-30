Премию "Национальный бестселлер" получил Александр Пелевин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Петербургский писатель Александр Пелевин стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер" за свой четвертый роман "Покров-17", вышедший в 2020 году.

Сюжет романа разворачивается в закрытом городе в Калужской области осенью 1993 году, главный его герой - московский журналист Андрей Тихонов. Поэтесса и писательница Анна Долгарева, выдвинувшая книгу для участия в премии, назвала ее ярким образцом мистического реализма.

В короткий лист премии также попали Михаил Гиголашвили ("Кока"), Вера Богданова ("Павел Чжан и прочие речные твари"), Мршавко Штапич ("Плейлист волонтера"), Даниэль Орлов ("Время рискованного земледелия") и Иван Шипнигов ("Стрим").

Победитель премии получает денежную премию в размере 600 тысяч рублей, которая делится между автором и номинатором в пропорции 9:1.