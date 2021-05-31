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В Москве представят фестиваль "Музыкальная экспедиция"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - 2 июня в Концертном зале имени Чайковского состоится концерт-презентация международного фестиваля "Музыкальная экспедиция".

Фестиваль впервые прошел в 2014 году во Владимирской области. Авторами идеи проекта выступили известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов, директор владимирского Центра классической музыки, художественный руководитель и главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин.

Фестиваль "Музыкальная экспедиция" входит в перечень мероприятий национального проекта "Культура", в 2017 году был удостоен Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.

Как сообщают организаторы, в концерте-презентации примут участие Борис Андрианов и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Марина, а также артисты, прежде выступавшие в программах "Музыкальной экспедиции" или приглашенные выступить предстоящим летом: Сергей Накаряков (труба), Никита Борисоглебский (скрипка), Игорь Фёдоров и Сергей Мазаев (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Петр Лаул (фортепиано), Дмитрий Илларионов (гитара), Николай Сивчук (баян), Андрей Иванов (контрабас).

Москва Борис Андрианов Артем Маркин Музыкальная экспедииция

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