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"Квартет И" начал снимать свой первый сериал

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Начались съемки комедийного сериала "В Бореньке чего-то нет", основанного на одноименном спектакле "Квартета И", сообщили в пресс-службе компании START, занимающейся производством.

Как рассказали в пресс-службе видеосервиса, это первый сериал в творческой биографии "Квартета И".

В основе сюжета - классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини "Восемь с половиной". Действие разворачивается на киностудии, на "шапке" (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма успешного режиссера. Во время банкета режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то "настоящее" - кино про самого себя и наше время.

Роль режиссера исполнит Максим Виторган. К своим ролям, уже неоднократно исполненным на сцене, вернутся участники "Квартета": Ростислав Хаит сыграет директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов - сценаристов Кирилла и Гришу, а Камиль Ларин - актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Также в сериале снимутся Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако и другие. Режиссером стал молодой постановщик Никита Власов ("Болванка").

Как отметил сценарист картины Леонид Барац, слова которого привели в пресс-службе, в отличие от спектакля в сериале появятся новые персонажи. "Также мы меняем подачу - в театре мы все-таки играем на последний ряд, здесь мы опускаем градус, чтобы все было естественно. В кино все безусловно, вот мы и убираем часть приемов, наработанных за четыре года в театре", - отметил он.

Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области.

Квартет И

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