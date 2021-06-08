Поиск

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb
Фото: Rich Polk/Getty Images for IMDb

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В России появится аналог международной базы данных о кинематографе IMDb, на которой будет собрана вся информация о российском кинорынке и российских проектах, сообщила глава Роскино Евгения Маркова.

"Для того, чтобы стать еще более прозрачными для наших зарубежных партнеров, в этом году мы запускаем единый онлайн-портал, своего рода российский IMDb, который будет содержать абсолютно всю информацию про российский рынок", - сказала Маркова, выступая на панельной дискуссии в рамках Key Buyers Event.

Она уточнила, что на новой платформе можно будет узнать, "с кем вы сможете сделать совместный проект по копродукции, как корректно получить рибейты и кто и при каких условиях может подать заявку на миноритарную копродукцию, а главное кто те люди, таланты - продюсеры, режиссеры, сценаристы, артисты, с которыми зарубежные партнеры могли бы иметь дело".

Там также будет содержаться вся база российских проектов, сообщила Маркова.

IMDb - крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе, на которой собрана информация о более чем 6,5 млн кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 10,4 млн персоналий, связанных с кино, - актёрах, режиссёрах, сценаристах и других.

IMDb Роскино Евгения Маркова

Новости
Умершие знаменитости

Cценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!" умер на 85-м году жизни

Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля

ПМЭФ-2021

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения
Пандемия коронавируса

Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар"

Пандемия коронавируса

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Умершие знаменитости

Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла актриса Нина Шацкая

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');