В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb

Фото: Rich Polk/Getty Images for IMDb

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В России появится аналог международной базы данных о кинематографе IMDb, на которой будет собрана вся информация о российском кинорынке и российских проектах, сообщила глава Роскино Евгения Маркова.

"Для того, чтобы стать еще более прозрачными для наших зарубежных партнеров, в этом году мы запускаем единый онлайн-портал, своего рода российский IMDb, который будет содержать абсолютно всю информацию про российский рынок", - сказала Маркова, выступая на панельной дискуссии в рамках Key Buyers Event.

Она уточнила, что на новой платформе можно будет узнать, "с кем вы сможете сделать совместный проект по копродукции, как корректно получить рибейты и кто и при каких условиях может подать заявку на миноритарную копродукцию, а главное кто те люди, таланты - продюсеры, режиссеры, сценаристы, артисты, с которыми зарубежные партнеры могли бы иметь дело".

Там также будет содержаться вся база российских проектов, сообщила Маркова.

IMDb - крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе, на которой собрана информация о более чем 6,5 млн кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 10,4 млн персоналий, связанных с кино, - актёрах, режиссёрах, сценаристах и других.