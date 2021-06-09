В России создан первый еврейский мультсериал

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - 13 июня в подмосковной Жуковке пройдет премьера первого в России еврейского мультипликационного сериала "Тайная комната", сообщил журналистам президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Он назвал сериал "занимательным экскурсом в мир современного "домашнего" иудаизма". По его словам, мультфильм в доступной форме знакомит зрителя с основными еврейскими традициями, не преследуя дидактической цели.

"Это спокойный, лишенный агрессивных эмоциональных возбудителей мультфильм. Такие добрые, чистые истории кажутся мне прямым продолжением традиции, основанной лучшими образцами советской мультипликации", - сказал Борода.

В сериале показана жизнь детей Дины, Дани и малыша Яши в традиционной, но современной еврейской семье. По сюжету из-за шалостей дети попадают в Тайную комнату, где узнают о разных обычаях, а также учатся помогать друг другу, слушать родителей, расти добрыми и любознательными, объяснили создатели фильм.

Мультфильм выходит на онлайн-платформе ivi и рассчитан на широкую аудиторию, для детей всех вероисповеданий.