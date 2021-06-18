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Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров умер на 52-м году жизни, сообщается в четверг на сайте театра.

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 52-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской Армии Андрей Павлович Егоров (...) Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.

Андрей Павлович Егоров родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. Закончив первый курс Воронежского Государственного Института Искусств, ушел служить в армию, а в 1989 году вернулся в Воронеж, чтобы продолжить обучение. В 1993 году по приглашению режиссера Леонида Ефимовича Хейфеца был принят в труппу Центрального академического театра Российской армии, где исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави).

Андрей Егоров Театр Российской Армии

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