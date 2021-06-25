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Худрук Александринки предложил создать Национальную ассоциацию театров

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин считает необходимым учредить Национальную ассоциацию театров России.

"Мы хотим учредить Национальную ассоциацию театров России. Это очень важный для нас вопрос. На Культурном форуме проведем встречу, где мы примем этот документ и его устав", - сообщил журналистам Фокин в пятницу.

Директор театра Сергей Емельянов добавил, что в 2022 году планируется уже организовать Летнюю школу национальных театров. "Это будет первая ласточка в отношении всех национальных театров, особенно учитывая, что многие из них выступают на национальных языках своего субъекта", - отметил он.

Фокин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, театру удалось выпустить за сезон четыре новых спектакля. "Театр был закрыт всего два раза в истории: в 19-м веке из-за эпидемии холеры и сейчас. Мы свои планы осуществили. Выпустили четыре новых спектакля. Они все разные, по стилистике в том числе", - сказал он.

Худрук отметил, что в течение сезона филиалом театра стал Псковский драматический театр. В ближайшее время начнутся совместные творческие программы.

В новом сезоне главной премьерой станет "Процесс" Кафки в постановке венгерского режиссера Аттилы Виднянского. На его родину Александринка повезет спектакль "Дети солнца". Постановку "Товарищ Кисляков" покажут в Москве.

Емельянов отметил, что 30 августа исполнится 265 лет со дня основания театра, а в 2022 году будет праздноваться 190 лет историческому зданию Александринки. В честь круглых дат в Петербурге будет "забрендирован" целый состав метро.

Александринский театр Валерий Фокин

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