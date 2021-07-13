Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

В Феодосии отремонтируют Башню Константина – часть генуэзской крепости Каффа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Консервационные и ремонтно-реставрационные работы планируются в Башне Константина в Феодосии на юго-востоке Крыма – объекте культурного наследия федерального значения.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, изучив результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки научно-проектной документации на проведение работ, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Выполнены геологические и геодезические исследования, проведен анализ конструкции здания и глубины фундамента, определен объем работ для укрепления несущих конструкций.

"Башня святого Константина высотой 21,3 м – часть крепости Каффа, которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии, своего крупнейшего крымского владения. Перед крепостной стеной пролегал глубокий ров, через него были переброшены мосты, которые при возникновении опасности поднимались. Вечером крепостные ворота запирались", - говорится в пресс-релизе.

Башня Константина играла среди укреплений Каффы важную роль: замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая шла к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю.

Башню (ее называли также "арсенальной" – здесь хранились запасы оружия) возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально башня была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее отреставрировали.

В перспективе в башне планируют открыть музей генуэзского и османского периода истории Феодосии с выставочными залами и смотровой площадкой. Площадь экспозиции составит 226 метров.

Феодосия Крым

Новости

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Пандемия коронавируса

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Умершие знаменитости

Умер экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Умершие знаменитости

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Пандемия коронавируса

Заболевший COVID-19 Петр Мамонов пятые сутки находится на ИВЛ

Пандемия коронавируса

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');