В Феодосии отремонтируют Башню Константина – часть генуэзской крепости Каффа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Консервационные и ремонтно-реставрационные работы планируются в Башне Константина в Феодосии на юго-востоке Крыма – объекте культурного наследия федерального значения.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, изучив результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки научно-проектной документации на проведение работ, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Выполнены геологические и геодезические исследования, проведен анализ конструкции здания и глубины фундамента, определен объем работ для укрепления несущих конструкций.

"Башня святого Константина высотой 21,3 м – часть крепости Каффа, которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии, своего крупнейшего крымского владения. Перед крепостной стеной пролегал глубокий ров, через него были переброшены мосты, которые при возникновении опасности поднимались. Вечером крепостные ворота запирались", - говорится в пресс-релизе.

Башня Константина играла среди укреплений Каффы важную роль: замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая шла к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю.

Башню (ее называли также "арсенальной" – здесь хранились запасы оружия) возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально башня была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее отреставрировали.

В перспективе в башне планируют открыть музей генуэзского и османского периода истории Феодосии с выставочными залами и смотровой площадкой. Площадь экспозиции составит 226 метров.