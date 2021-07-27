Московский театр Пушкина откроет сезон спектаклем по повести Довлатова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московский драматический театр имени А.С. Пушкина откроет новый 72-й сезон 10 августа, первыми спектаклями нового сезона станут "Заповедник" по одноимённой повести Сергея Довлатова и две работы с актрисой Верой Алентовой в главных ролях сообщили "Интерфаксу" в театре.

Спектакль "Заповедник" режиссёра Игоря Теплова был одной из главных премьер прошлого сезона, отметили в театре.

По сюжету постановки, писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ "солнца русской поэзии". Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

11 августа в театре пройдет спектакль "Семейка Краузе" с Верой Алентовой в главной роли. Комедия современного российского драматурга Александра Коровкина, режиссёром которой стала Надежда Аракчеева.

12 августа в театре покажут спектакль "Ложные признания" режиссёра Евгения Писарева, главные роли в котором исполнили Виктория Исакова, Алентова, Борис Дьяченко и Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.