В Дмитрове 22 августа проведут реконструкцию конного похода Невского

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Дмитрове 22 августа проведут историческую реконструкцию конного похода Александра Невского "Александрова дорога" в год 800-летия со дня рождения князя, сообщила пресс-служба местной администрации.

Фестиваль пройдет на Советской площади Дмитрова. Там будут работать несколько площадок: исторический лагерь, где жители и гости смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воина Древней Руси; гастрономическая площадка; детская площадка; выставка-ярмарка народных художественных промыслов.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что реконструкция исторического события также пройдет в других городах России: в Переславле-Залесском 21 августа, Торжке - 28 августа, Великом Новгороде - 10-12 сентября, Изборске - 12 сентября.

Организаторы реконструкции - МГИМО, Фонд сохранения и популяризации наследия Святого благоверного князя Александра Невского "Александрова гора", храм святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мероприятия пройдут при поддержке Минобороны, Минприроды, Минпромторга и Федерального агентства по делам национальностей.