В Петербурге начали согласование установки памятника Башлачеву

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Петербурга поддержала предложение установить в городе памятник поэту и музыканту Александру Башлачеву, сообщили в комиссии.

Предложение о памятнике поступило в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга от строительной компании.

Установить его предлагается в сквере на Свердловской набережной между рекой Охтой и Пискаревским проспектом.

"Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом и, в частности, с Охтой", - решила комиссия ОП по культуре.

Башлачев в середине 1980-х перебрался в Ленинград, был участником Ленинградского рок-клуба. Он погиб 17 февраля 1988 года в возрасте 27 лет.