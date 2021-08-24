Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Петербурге начали согласование установки памятника Башлачеву

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Петербурга поддержала предложение установить в городе памятник поэту и музыканту Александру Башлачеву, сообщили в комиссии.

Предложение о памятнике поступило в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга от строительной компании.

Установить его предлагается в сквере на Свердловской набережной между рекой Охтой и Пискаревским проспектом.

"Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом и, в частности, с Охтой", - решила комиссия ОП по культуре.

Башлачев в середине 1980-х перебрался в Ленинград, был участником Ленинградского рок-клуба. Он погиб 17 февраля 1988 года в возрасте 27 лет.

Петербург Александр Башлачев Охта Ленинград

Новости по теме

Новости

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама
Умершие знаменитости

В Японии умер "крестный отец судоку"

В Японии умер "крестный отец судоку"

Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');