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Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский актер Артур Метрано, получивший известность по роли лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Гарри Метрано.

Как сообщил сын артиста, его отец скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.

Артур Метрано набрал популярность в качестве комика на многих американских телешоу, после чего его стали приглашать и для участия в фильмах. Он снимался в таких картинах, как "Разбивающий сердца" (1972), комедийном фильме "Всемирная история, часть первая" (1981), "На последнем дыхании" (1983) и других.

В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал принимать участие во многих проектах. Позднее его состояние улучшилось.

Хроника 05 января 2019 года – 10 сентября 2021 годаУмершие знаменитости
США Артур Метрано

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