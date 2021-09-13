Умер художник-монументалист Иван Николаев

Его работы украшают три станции московского метро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Художник-монументалист Иван Николаев, чьи работы украшают три станции московского метрополитена, скончался на 81-м году жизни, сообщили в Третьяковской галерее.

"12 сентября на 81 году жизни скончался художник Иван Валентинович Николаев. Его произведения видели миллионы людей. Ведь именно Николаев является автором тех самых запоминающихся композиций, которые украсили в позднесоветское и постсоветcкое время три станции московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Работы Николаева представлены на станциях "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская".

Как отметили в сообщении, Николаев "один из самых оригинальных, тонких и пронзительных художников последней трети XX века". "Представитель династии Бенуа-Лансере-Серебряковых, внук Зинаиды Серебряковой, Иван Николаев с рождения находился в пространстве изобразительного искусства, жил среди произведений своих знаменитых родственников, что во многом предопределило его судьбу", - говорится в сообщении.

"Талант, отмеченный еще знаменитой бабушкой, проявился в свободном оперировании различными стилями, в острых композиционных и колористических приемах, в смелых экспериментах с объемом и пространством, в интенсивности пластических опытов", - добавили в галерее.