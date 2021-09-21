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Хроника последних дней СССР

Научный журнал о Beatles будет выходить на родине музыкантов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ливерпульский университет в рамках программы "Новые Beatles: музыкальная индустрия и наследие" приступает к выпуску журнала "Исследование Beatles", говорится в сообщении университета.

"Журнал изучения Beatles является первым журналом, который рассматривает группу как объект академических исследований, и будет публиковать оригинальные, тщательно изученные эссе и заметки, а также обзоры книг и СМИ", - говорится в сообщении.

Журнал создает научный координационный центр для критики, диалога и обмена мнениями о природе, масштабах и ценности Beatles как объекта академического исследования и стремится изучить и оценить сохраняющуюся экономическую ценность и культурные ценности, созданные группой и вокруг нее.

Журнал ,совместно редактируемый доктором Холли Тесслер и Полом Лонгом из Университета Монаша, будет издаваться два раза в год издательством Liverpool University Press. Первый номер выйдет в сентябре 2022 года.

Великобритания

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