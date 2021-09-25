В Анапе открылся юбилейный "Киношок"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Юбилейный 30-й кинофестиваль "Киношок" открылся в Анапе. Победителей объявят 2 октября.

В этом году зрительские мероприятия и конкурсные просмотры проводятся при соблюдении санитарных ограничений. Церемонии открытия и закрытия проходят в концертном зале "Летняя эстрада" Анапы.

Конкурсы полнометражных, короткометражных сценариев короткометражных фильмов оценивают профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. А в конкурсе "Киномалышок", оценивают картины дети под руководством председателя жюри актрисы Светланы Суховей.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет режиссер и сценарист Владимир Фокин. В жюри также вошли киновед Гульнара Абикеева, актриса Людмила Зайцева, кинооператор Юрий Любшин и продюсер Виталий Сидоренко.

Фестиваль открывается российской картиной режиссера Айнура Аскарова "Семья года".

Гостей "Киношока" ждут творческие встречи с жителями края, вечер памяти бессменного музыкального руководителя фестиваля Александра Афанасьева. В рамках кинофестиваля также пройдут мероприятия, посвященные 25-летию Гильдии продюсеров.

Фестиваль создан в 1992 году, чтобы объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей. Эта киносмотр много лет знакомил зрителей и кинокритиков с картинами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ. Позже "Киношок" сосредоточил внимание на региональном кинематографе России, но не отказался от международного формата. На нынешнем фестивале представлены фильмы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии, Армении.