Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Разлогов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

"Папа умер вчера вечером, сердечная недостаточность. Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что дата и место прощания пока неизвестны.

Кирилл Разлогов - советский и российский киновед, культуролог, критик, автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура". Был автором почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.