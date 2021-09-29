Минкультуры выделило еще 100 млн руб. на гастрольную деятельность в пандемию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры России в 2021 году выделило дополнительно более 100 млн рублей на организацию концертных и театральных гастролей. Об этом сообщила в среду на VIII форуме "Культурно-историческое наследие России" в Ярославле заместитель главы ведомства Алла Манилова.

"Несмотря на COVID-19 и сложности бюджетного финансирования, мы добавили в этом году к затратам более 100 млн рублей на гастроли, посчитав, что это и есть приоритизация бюджетных расходов", - сказала Манилова.

По ее словам, в первом полугодии за счет федеральной господдержки по всей стране гастролировали 17 государственных национальных коллективов.

"Выступление ансамбля "Березка", русского народного хора имени Пятницкого, Уральского русского народного хора смогли увидеть не только жители городов-миллионников, но и малых городов и поселков", - сказала Манилова.

По ее словам, в общей сложности состоялись 589 спектаклей и 98 концертов.

Также она сообщила, что с 2017 по 2020 год субъектам Федерации было выделено 2,9 млрд рублей в рамках проекта "Театры - детям".

"За счет средств этой субсидии детскими театрами создано 1174 новых спектакля; в 41 детском и кукольном театрах заменили кресла и оборудование зрительных залов; приобрели 129 автобусов для гастролей", - уточнила Манилова.

За этот же период, по ее словам, театры малых городов получили 2,7 млрд рублей.

"Благодаря поддержке, создано более 1200 премьер, в 36 театрах заменено оборудование и приобретено 96 автобусов", - уточнила замминистра.

В 2021 году в обоих проектах принимают участие еще 328 региональных и муниципальных театров.

VIII форум "Историко-культурное наследие России" будет проходить 29-30 сентября. В его работе принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, международных организаций, научных и образовательных учреждений.