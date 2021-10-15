Дебютный сборник стихов Маяковского продан на торгах за 1,3 млн рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первый сборник стихов Владимира Маяковского "Я", изданный в 1913 году, продан на аукционе "Литфонда" за 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома в пятницу.

"Первая книга стихов Владимира Маяковского "Я" вышла в свет в 1913 году, тиражом 300 экземпляров. Ее очень редко можно встретить на аукционах (...) Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1, 3 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили в сообщении, проданный экземпляр книги обладает музейным значением: рисунок галстука на оригинальной обложке, скорее всего, был сделан самим поэтом. На внутренней стороне обложки экземпляра, выставленного на торги, сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.

Еще один сборник стихов Маяковского "Для голоса" ушел за рекордные 1,8 млн рублей при стартовой цене 180 тыс. рублей. В пресс-службе сообщили, что книга в оформлении Эль Лисицкого была издана в 1923 году в Берлине, где оба они - поэт и художник - находились в то время. "Издание является примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Владимира Маяковского", - добавили в сообщении.

Всего на торгах редких книг и автографов Серебряного века было представлено 250 раритетов. По итогам аукциона было продано 90% лотов на сумму свыше 15 млн рублей.