Щукинский институт станет куратором российских школьных театров

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Театральный институт им. Б.В. Щукина станет куратором дополнительного школьного образования по театральному направлению, сообщил ректор вуза Евгений Князев. Кураторство организуют в рамках программы "Приоритет 2030", по которой вузы получат дополнительное финансирование.

По словам Князева, "Щука" будет заниматься школьными театрами по всей стране и готовить соответствующие программы дополнительного образования, педагогов и методологическую литературу и станет главным методологом для школьных театров.

Увуза уже есть договоренность с Российским движением школьников на реализацию проекта, в пробном режиме такую работу уже провели в прошлом году в Пскове.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир Малышев сообщил, что в рамках программы "Приоритет 2030" вуз закупит оборудование для съемок фильмов и создаст виртуальную киностудию для студентов.

Малышев отметил, что в России нужное оборудование не производят, закупать его придется через тендеры, на это уйдет два-три месяца.

"Вчера мы проводили ученый совет и договорились с мастерами, с педагогами, со студией, что мы должны почувствовать от этих денег реальный шаг. Например, создать виртуальную студию, в которую вошли студенты и начнут работать", - сказал ректор ВГИКа.

Ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский сообщил, что вуз в рамках программы будет заниматься поддержкой музыкального образования на всех уровнях образования.

"У нас есть задача поддержать музыкальное образование в стране с точки зрения системного подхода, понимания того, как сегодня развивается трехступенчатая система - школа-училище-вуз. В музыкальном искусстве принципиальная задача - не упустить те таланты, которые в дальнейшем прославят нашу страну. И, конечно, выходить на международный уровень, на котором мы присутствуем, но для которого нам нужна и финансовая поддержка", - сказал он.

Также, благодаря финансовой поддержке, по словам Рыжинского, у вуза "есть возможность сейчас отреагировать на те поручения, которые давно уже были, поручения даже не президента, а те, которые есть от отрасли". Для примера он назвал подготовку настройщиков, реставраторов и мастеров по ремонту музыкальных инструментов.