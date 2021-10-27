В Москве пройдет Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - XIII Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO пройдет с 9 по 20 ноября в Москве.

Как сообщают организаторы, в нем наряду с арт-директором фестиваля Борисом Андриановым примут участие всемирно известные виолончелисты Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, а также Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Российский национальный оркестр.

Фестиваль откроется 9 ноября в Зале Зарядье, где состоится мировая премьера концерта для виолончели и гитары с оркестром "Элиза, мой мираж" Самюэля Струка – французского композитора, гитариста и дирижера.

Впервые участие в нем примет Дмитрий Яблонский, выдающийся солист и дирижер, номинант премии Grammy. Будучи "гражданином мира" и регулярно принимая участие в международных проектах в разных странах, в последние годы Яблонский особенно активно вписал свою деятельность в культурную жизнь Израиля, где преподает в Высшей школе музыки имени Бухмана – Меты при Тель-Авивском университете.

17 ноября в Большом зале Московской консерватории выступят корифеи исполнительского искусства: выдающийся виолончелист (ученик Мстислава Ростроповича и учитель Бориса Андрианова), дирижер и педагог, победитель IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, почетный профессор ряда ведущих музыкальных вузов мира Давид Герингас и пианистка, народная артистка России, многолетняя соратница Геннадия Рождественского Виктория Постникова.

На закрытии фестиваля в Зале имени Чайковского 20 ноября слушателей ждет встреча с еще одной знаковой фигурой в мире виолончельного искусства. Впервые в Москве выступит немецкий виолончелист Альбан Герхардт – победитель международных конкурсов ARD в Мюнхене и имени Леонарда Роуза в США, трижды лауреат премии ECHO Klassik, обладатель престижных премий International Classical Music Award и MIDEM Classic.