Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве пройдет Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - XIII Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO пройдет с 9 по 20 ноября в Москве.

Как сообщают организаторы, в нем наряду с арт-директором фестиваля Борисом Андриановым примут участие всемирно известные виолончелисты Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, а также Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Российский национальный оркестр.
Фестиваль откроется 9 ноября в Зале Зарядье, где состоится мировая премьера концерта для виолончели и гитары с оркестром "Элиза, мой мираж" Самюэля Струка – французского композитора, гитариста и дирижера.

Впервые участие в нем примет Дмитрий Яблонский, выдающийся солист и дирижер, номинант премии Grammy. Будучи "гражданином мира" и регулярно принимая участие в международных проектах в разных странах, в последние годы Яблонский особенно активно вписал свою деятельность в культурную жизнь Израиля, где преподает в Высшей школе музыки имени Бухмана – Меты при Тель-Авивском университете.

17 ноября в Большом зале Московской консерватории выступят корифеи исполнительского искусства: выдающийся виолончелист (ученик Мстислава Ростроповича и учитель Бориса Андрианова), дирижер и педагог, победитель IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, почетный профессор ряда ведущих музыкальных вузов мира Давид Герингас и пианистка, народная артистка России, многолетняя соратница Геннадия Рождественского Виктория Постникова.
На закрытии фестиваля в Зале имени Чайковского 20 ноября слушателей ждет встреча с еще одной знаковой фигурой в мире виолончельного искусства. Впервые в Москве выступит немецкий виолончелист Альбан Герхардт – победитель международных конкурсов ARD в Мюнхене и имени Леонарда Роуза в США, трижды лауреат премии ECHO Klassik, обладатель престижных премий International Classical Music Award и MIDEM Classic.

Новости

Фильм "Разжимая кулаки" Коваленко выдвинут от России на "Оскар"

Фильм "Разжимая кулаки" Коваленко выдвинут от России на "Оскар"

"Дюна" собрала за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате

"Дюна" собрала за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате
Умершие знаменитости

Умер режиссер Александр Рогожкин

Умер режиссер Александр Рогожкин

Одиннадцать работ Пикассо ушли с молотка за $110 млн

Одиннадцать работ Пикассо ушли с молотка за $110 млн

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что QR-коды в театрах и музеях Москвы вводятся надолго

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке
Пандемия коронавируса

Большой театр будет пускать зрителей по QR-кодам

Большой театр будет пускать зрителей по QR-кодам

Завершилось расследование дела о хищении старинных усадеб в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });