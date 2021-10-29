Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале “Лондонград”

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Александра Литвиненко в мини-сериале "Лондонград" на канале HBO и выступит одним из продюсеров сериала, пишет Variety.

Основанный на книге британского журналиста Алана Коуэлла "The Terminal Spy", сериал рассказывает историю бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который бежал из России с семьей в Великобританию в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 году он скончался в Лондоне после отравления полонием-210.

Брайан Фогель будет режиссером и исполнительным продюсером проекта.

Камбербэтч известен своими работами в кино, получив номинацию на премию "Оскар" за роль в драме "Игра в имитацию". Он также снялся в таких фильмах, как "Искупление", "1917", "12 лет рабства", "Звездный путь во тьму "и двух фильмах "Хоббит". Наибольшую популярность ему принесла роль легендарного детектива Шерлока Холмса в сериале Би-би-си "Шерлок", за которую он получил множество номинаций на премию "Эмми" и BAFTA.