При реконструкции храма на берегу Чудского озера нашли стену крепости XV века

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Псковские археологи обнаружили западную стену крепости Кобылье Городище XV века на берегу Чудского озера, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

По его словам, остатки сгоревших северной и южной стен крепости Кобылье Городище в Гдовском районе обнаружил в середине 1950-х годов ленинградский археолог Павел Раппопорт. "Это две параллельных бревенчатых стены, соединенных между собой. Расстояние между ними было от метра до полутора метров, а свободное пространство забито камнем и песком", - пояснил Михайлов.

Как отметил археолог, долгое время считалось, что западная стена крепости полностью утрачена, так как она шла по самому краю берега Чудского озера, а за прошедшие столетия береговая линия подвинулась. Однако во время охранных археологических работ, которые ведутся сейчас в связи с реконструкцией храма Михаила Архангела в Кобыльем Городище, специалисты в одной из траншей обнаружили остатки сгоревшей западной крепостной стены.

Как сказал Михайлов, в раскоп попал нижний венец стены. "Теперь мы получили информацию о том, как выглядело сооружение и какие у него были параметры. Объем работ достаточно большой, так что у нас еще много интересного впереди", - подчеркнул он.

На месте работ уже удалось найти первые артефакты - железные ножи, гвозди, скобы, несколько фрагментов бронзовых украшений, а также остатки оконного стекла. "Это импортные вещи, которые к нам привозили из Ливонии, Германии. Теперь мы знаем, что здесь какие-то постройки имели оконное стекло, что было довольно дорого", - сказал Михайлов.

Кроме того, археологи обнаружили две монеты: мелкую медную, которая чеканилась в Твери в XV-XVI веках, и серебряную новгородскую деньгу XV века. "Ну, и как всегда, много битой посуды и костей животных, преимущественно разнообразного крупного рогатого скота, свиней, коз. В этом раскопе много костей коров", - заключил специалист.

Крепость Кобылье Городище псковичи поставили в 1462 году. При первом упоминании в летописи ее называли "Новый городок" над Великим (Чудским) озером. Крепость, возможно, была наследницей более ранней фортификации. Тогда же, в 1462 году, в крепости построили церковь Михаила Архангела. Уже в 1463 году Кобылье Городище пытались взять немцы. Псковская рать смогла отразить эту атаку, но 5 марта (по старому стилю) 1480 года крепость и церковь были полностью сожжены немцами.