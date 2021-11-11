Объединённая сеть кинотеатров запустит сервис "Кино как дома"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Объединённая киносеть кинотеатров ("Синема Парк" и "Формула Кино") запускает Москве новый сервис "Кино как дома", в рамках которого зрители смогут сами создать для себя сеанс в кино.



Как сообщили в сети, пилотный проект запущен в Москве 11 ноября в кинотеатре "Формула Кино на Полежаевской".

Гостям доступна библиотека из более 30 фильмов разных лет, среди которых и авторское кино, и голливудские блокбастеры, и хиты разных жанров, такие как "Ла-ла-лэнд", "Паразиты", "Движение вверх", "1+1", "Джон Уик", "Риддик", расширенная версия "Поезд в Пусан" и другие. Библиотека фильмов будет постоянно расширятся.



Зрителям будет доступно несколько вариантов создания сеанса: можно заказать фильм и зал только для себя, можно заказать часть билетов, тогда остальные места в зале будут для выкупа другим гостями, а можно инициировать сеанс выбранной вами кинокартины, который состоится, если вас поддержат и другие гости.

