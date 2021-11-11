Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Объединённая сеть кинотеатров запустит сервис "Кино как дома"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Объединённая киносеть кинотеатров ("Синема Парк" и "Формула Кино") запускает Москве новый сервис "Кино как дома", в рамках которого зрители смогут сами создать для себя сеанс в кино.

Как сообщили в сети, пилотный проект запущен в Москве 11 ноября в кинотеатре "Формула Кино на Полежаевской".

Гостям доступна библиотека из более 30 фильмов разных лет, среди которых и авторское кино, и голливудские блокбастеры, и хиты разных жанров, такие как "Ла-ла-лэнд", "Паразиты", "Движение вверх", "1+1", "Джон Уик", "Риддик", расширенная версия "Поезд в Пусан" и другие. Библиотека фильмов будет постоянно расширятся.

Зрителям будет доступно несколько вариантов создания сеанса: можно заказать фильм и зал только для себя, можно заказать часть билетов, тогда остальные места в зале будут для выкупа другим гостями, а можно инициировать сеанс выбранной вами кинокартины, который состоится, если вас поддержат и другие гости.

Синема Парк Формула Кино

Новости

На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Букеровскую премию - 2021 получил Дэймон Гэлгут за роман "Обещание"

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });