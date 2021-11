Театр Наций представит премьеру "Мастера и Маргариты" в постановке Лепажа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в спектакле "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа на сцене Театра Наций, сообщили "Интерфаксу" в театре.

Премьерные показы спектакля пройдут с 9 по 11 декабря на основной сцене Театра Наций. В спектакле играют Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк. В театре напомнили, что для Лепажа это вторая работа в Театре Наций. Его "Гамлет|Коллаж", в котором Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, был выпущен в 2013 году.

"Роман "Мастер и Маргарита" - это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующим творческую свободу. Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене - более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", - сказал Лепаж, слова которого привели в театре.

Лепаж, как отметили в театре, в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для спектакля "Мастер и Маргарита" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Создание дополнительного пространства необходимо для выполнения некоторых спецэффектов, а также для быстрого перемещения механиков сцены. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки первой половины XX века.

Из-за пандемии коронавируса работа над спектаклем "Мастер и Маргарита" поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме, а с ноября - на сцене Театра Наций.

Лепаж - канадский режиссер театра и кино, драматург, актер, основатель и художественный руководитель многопрофильной творческой компании Ex Machina. Среди его наиболее значительных работ постановки "Семь притоков реки Ота", "Липсинк" и "Трилогия драконов"; моноспектакли "Обратная сторона луны" и "887"; оперы "Осуждение Фауста" и вагнеровский цикл "Кольцо нибелунга"; мультимедийные работы "Мельница изображений" и "Ночь в библиотеке"; шоу Питера Гэбриэла The Secret World Tour и Growing Up Tour, а также постановки Цирка дю Солей KÀ и TOTEM.