Камерный оркестр Ла Скала, Маттиас Гёрне и оркестр Кельнского радио примут участие в фестивале Ростроповича

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - C 2 по 11 декабря в Москве пройдет XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Все концерты фестиваля, кроме заключительного, пройдут в концертном зале "Зарядье".

Как сообщили организаторы, 2 декабря на открытии фестиваля выступит известный итальянский коллектив - Камерный оркестр Ла Скала под управлением Уилсона Эрманто. В программу вечера войдут произведения Джоаккино Россини, Луиджи Боккерини. Концерт №1 для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении немецкого виолончелиста Даниэля Мюллера-Шотта.

3 декабря зрителей ждет встреча с квартетом саксофонов Signum. Этот немецкий коллектив отличает нестандартный подход к выбору концертных программ и аранжировок. Программа вечера также необычна: от Баха до Пьяццоллы и Бернстайна.

4 декабря - вечер танго. В исполнении известных аргентинских музыкантов - бандонеониста Карлоса Буоно и его нонета - прозвучат мелодии Астора Пьяццоллы, Харардо Родригеса, Атилио Стампоне и других композиторов.

7 декабря состоится вокальный вечер немецкого баритона Маттиаса Гёрне. Певец исполнит вокальные циклы Франца Шуберта. Аккомпанировать певцу будет известный французский пианист Александр Канторов.

8 декабря пройдет концерт Симфонического оркестра Кёльнского радио под управлением Кристиана Мачелару. В концерте примет участие французский виолончелист Готье Капюсон. В программе вечера: Первый концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича и Симфоническая поэма "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса.

Закрытие XII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича пройдет 11 декабря в Центре Оперного Пения Галины Вишневской. Концерт "Неизвестный Шостакович" приурочен к 115-летию со дня рождения великого композитора. В исполнении солистов и оркестра Центра Оперного Пения Галины Вишневской прозвучат оперы Дмитрия Шостаковича "Игроки" и "Большая молния".