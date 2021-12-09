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Фестиваль камерной музыки пройдет в январе в Москве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, XXIV Фестиваль камерной музыки "Возвращение" пройдет в Малом зале Московской консерватории с 10 по 16 января 2022 года.

Устоявшийся формат фестиваля "Возвращение" - это четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов.

Как сообщают организаторы, в этот раз сцене выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Среди артистов, которые за годы существования форума вошли в его "основной состав", - пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, виолончелисты Евгений Тонха и Борис Андрианов, скрипач Айлен Притчин и альтисты Сергей Полтавский и Илья Гофман, кларнетисты Михаил Безносов и Антон Дресслер, ансамбли Intrada и Labyrinthus.

Среди дебютантов нынешнего года - Варвара Турова (сопрано), Феликс Антипов (виола да гамба), Егор Булгаков (валторна), Иван Бушуев (флейта, контрабас-флейта), Виталий Ватуля (саксофон), пианистка Мария Немцова, баянист Николай Сивчук и др.

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