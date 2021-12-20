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Представительница Армении победила на детском "Евровидении-2021"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Представительница Армении Малена победила на детском песенном конкурсе "Евровидение-2021", передает издание Суспильне.

По информации издания, победительницей песенного конкурса Детское Евровидение-2021 стала представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 224 балла - 109 от жюри и 115 от телезрителей.

Второе и третье места заняли Польша (218 баллов) и Франция (187 баллов).

От Украины в конкурсе участвовала 14-летняя исполнительница Елена Усенко с песней "Важиль", заняв 6-е место. Жюри присудило ей 62 балла, а зрители - 63, в общей сложности - 125 баллов.

Финал Детского песенного конкурса "Евровидение-2021" состоялся вечером 19 декабря в Париже (Франция) в концерт-холле La Seine Musicale.

Армения Париж Франция Евровидение

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