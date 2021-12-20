На картине "Красные виноградники" обнаружили замену Ван Гогом женской фигуры на мужскую

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представил результаты исследования картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур", после проведенной работы картина будет экспонироваться на выставке музея.

Как рассказал заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин на пресс-конференции в понедельник, на первом этапе работы было проведено рентгенографическое исследование, в результате которого стало известно, что художник, работая над картиной, поменял один из фрагментов: мужская фигура изначально была женской.

"Работа, которую провели наши коллеги, открыла достаточно важные и новые вещи, связанные с пониманием, почему эта картина находится в таком состоянии, и вообще с историей, связанной с ее выгоранием (...) Мы достигли важнейшего результата, мы можем теперь показать эту работу внутри выставки "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" абсолютно спокойно, не боясь за жизнь этой вещи. Картина находится в здоровом, стабильном состоянии", - сказала директор музея Марина Лошак.

Последняя реставрация картины проводилась почти 50 лет назад. Ван Гог при работе над картиной использовал пигмент, который со временем стал выгорать.

Винсент Ван Гог. "Красные виноградники в Арле. Монмажор". 1888 г. Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Россия. pic.twitter.com/cPuq81PCAp — Художники и Поэты (@Xudozhnikipoeti) June 20, 2019

Лошак отметила, что результаты исследования еще не окончательные, работа будет продолжена. Во время проведенных работ картина была отреставрирована. Также ведется работа по реставрации оригинальной рамы.

После проведенной работы, как отмечают эксперты, следующая реставрация картины может потребоваться не раньше, чем через 60-70 лет. После экспонирования на выставке Морозовых специалисты смогут принять решение о дальнейшей возможной передаче картины в другие музеи на выставки.

Проект по изучению и консервации картины "Красные виноградники в Арле. Монмажур" начался летом. Картина написана художником в начале ноября 1888 года в окрестностях аббатства Монмажур во время сбора винограда. Полотно является одной из важнейших работ в творчестве художника.