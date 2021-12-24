Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Программа "Поле чудес" сохранит свое название

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал и телекомпания "Вид" договорились сохранить за шоу "Поле чудес" его название, компания передаст каналу весь архив программы.

"После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу "Поле чудес", - сообщает пресс-служба Первого канала.

Таким образом, отмечается в сообщении, "программа продолжит свою непрерывную историю одного из старейших проектов на российском телевидении".

Ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием "Наше Поле чудес".

"Первый канал и телекомпания "ВИД" также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. "Поле чудес" - часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь. Кроме того, "ВИД" передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу - более полутора тысяч выпусков", - поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Первый канал принял решение об изменении формата программы "Поле чудес", отказавшись продлевать контракт с телекомпанией "ВИД"; в новом сезоне программа должна была сменить название на "Наше поле чудес".

"Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала - как всегда по пятницам - начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы", - говорилось тогда в сообщении пресс-службы канала.

Отмечалось, что было принято решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" - телекомпанией "ВИД" - "в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях".

"Поле Чудес" - одна из старейших в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко.

Поле чудес Вид Первый канал Леонид Якубович

Новости по теме

Новости

Молдавская таможня вернула скрипачке Конуновой ее инструмент стоимостью 2 млн евро

Умершие знаменитости

Актер Вадим Лобанов скончался в Петербурге

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошел в шорт-лист "Оскара"

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории
Умершие знаменитости

Умер режиссер Андрей Малюков

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });