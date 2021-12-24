Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Актер из "Шерлока Холмса" Владимир Татосов умер на 96-м году жизни

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, актер из известного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается" Владимир Татосов скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Владимир Михайлович всегда активно участвовал в творческих проектах Гильдии актеров. Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным, умным человеком", - говорится в сообщении Союза в пятницу.

Татосов в 1947 году был принят в труппу Ленинградского театра комедии, в последующие годы служил в театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга "Балтийский дом", "Приют комедианта" и "Антреприза имени Андрея Миронова".

Он снялся в более чем 115 фильмах, в том числе: "Шестое июля", "Крах инженера Гарина", "Крах операции "Террор", "Гобсек", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается".

Отмечается, что Татосов озвучил множество зарубежных фильмов. Много выступал на эстраде, является лауреатом Всероссийских и Всесоюзных конкурсов артистов эстрады.

Хроника 05 января 2019 года – 24 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Владимир Татосов

Новости

Молдавская таможня вернула скрипачке Конуновой ее инструмент стоимостью 2 млн евро

Умершие знаменитости

Актер Вадим Лобанов скончался в Петербурге

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошел в шорт-лист "Оскара"

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории
Умершие знаменитости

Умер режиссер Андрей Малюков

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });