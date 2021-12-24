Актер из "Шерлока Холмса" Владимир Татосов умер на 96-м году жизни

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, актер из известного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается" Владимир Татосов скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Владимир Михайлович всегда активно участвовал в творческих проектах Гильдии актеров. Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным, умным человеком", - говорится в сообщении Союза в пятницу.

Татосов в 1947 году был принят в труппу Ленинградского театра комедии, в последующие годы служил в театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга "Балтийский дом", "Приют комедианта" и "Антреприза имени Андрея Миронова".

Он снялся в более чем 115 фильмах, в том числе: "Шестое июля", "Крах инженера Гарина", "Крах операции "Террор", "Гобсек", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается".

Отмечается, что Татосов озвучил множество зарубежных фильмов. Много выступал на эстраде, является лауреатом Всероссийских и Всесоюзных конкурсов артистов эстрады.