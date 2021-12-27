В России создадут Ассоциацию музеев античности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация музеев античности станет диалоговой площадкой для российских музеев, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"В рамках круглого стола, посвященного новым механизмам сохранения и развития античного наследия Юга России, участники конференции единогласно приняли решение о необходимости создания объединения античных музеев страны в формате Ассоциации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что членами объединения станут Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музей-заповедник "Фанагория", Музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также музеи Краснодарского края, Республики Крым и Ростовской области.

По словам замдиректора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России, которую цитирует пресс-служба, "соединение музеев в единое сообщество станет новым этапом в решении общих вопросов сохранения археологических памятников и повышении привлекательности музеев-заповедников при формировании туристических маршрутов, по примеру уже действующей Ассоциации литературных музеев и Ассамблеи петровских музеев".