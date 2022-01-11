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Дарвиновский музей покажет охотничьи трофеи семьи Романовых и арабских шейхов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Дарвиновском музее в Москве 8 февраля откроется выставка "Императорские охоты прошлого и настоящего", посвященная царской охоте семьи Романовых в России рубежа ХIX–ХХ веков и охотничьих традициях шейхов Катара и ОАЭ и о значении охот для природоохранной деятельности.

В экспозицию войдут охотничьи трофеи Романовых из коллекции Дарвиновского музея. Они во время Первой мировой войны, в 1915 году были эвакуированы из беловежских царских охотничьих угодий в Москву. Известно, что первый директор музея Александр Котс просил их передать музею, но как они попали в коллекцию, сейчас никто не знает. Целые ящики с рогами с гравировкой о том, что животное добыл император Николай II или его близкие, нашли случайно 1990 году при переезде музея с Фрунзенской на улицу Вавилова.

"Когда переносили тяжелое чучело зубра, один из сотрудников случайно облокотился на подставку, та провалилась и… Внутри оказалась спрятана целая коллекция рогов! Рога крепились к лобным костям, которые были замазаны побелкой. Под ней реставраторы обнаружили вензеля дома Романовых, - рассказывали ранее в музее. - Всего мы обнаружили 129 трофеев, которые были добыты самим Николаем II, членами императорской семьи и приближенными к ней. Рога, на которых есть корона и царский вензель "Н", говорят нам о том, что стрелял сам император, рядом указано, в каком охотничьем имении, и год охоты. На всех трофеях место охоты - Беловежская пуща".

Выставка в Дарвиновском также расскажет об уникальных охотничьих традициях шейхов и о том, каким образом королевские охоты сейчас способствуют сохранению краснокнижных животных Аравийского полуострова – дрофы-красотки, белого орикса, сокола.

Чучело белого орикса - одного из ключевых экспонатов выставки - музей получил в дар в декабре 2021 года. В музее напомнили, что из-за бесконтрольной охоты в 1972 году был убит последний представитель этого вида, живший в дикой природе. Однако за счет плана восстановления вида, который поддержали главы государств, на территории которых орикс обитал, к 2011 году орикс стал первым животным, которое получило статус восстановленного после полного истребления в природе. Сегодня в дикой природе в Омане, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре живет 1 220 особей и еще около 7 000 – на полувольном содержании.

Выставка будет работать до 15 мая.

Дарвиновский музей был основан 7 октября 1907 года Котсом, как первый и единственный на тот момент музей эволюции живого мира.

Москва Дарвиновский музей Катар ОАЭ Александр Котс Романовы Беловежская пуща Николай II

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