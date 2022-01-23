Умер актер Расми Джабраилов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в воскресенье в Московском академическом театре имени Маяковского.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата", - говорился в сообщении театра, распространенном в соцсетях.

В театре отметили, что Джабраилов был "актером с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных".

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961 - режиссерский факультет, курс А.А. Гончарова (ГИТИС). Практически параллельно с обучением артист служил в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте. Два года работал на Таджикфильме вторым режиссером. Затем был режиссером Дагестанского русского театра имени М. Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени О. Батырая в Избербаше. В 1963 году стал режиссером Тульского областного театра имени М. Горького. С 1964 года служил в Театре на Таганке. 1993 года - артист "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине "Одержимые". Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина "Вертикаль". Далее регулярно продолжал появляться на экране, играя в основном небольшие роли.