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Умер кутюрье Тьерри Мюглер

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Модельер, фотограф и дизайнер Манфред Тьерри Мюглер умер 23 января, говорится в его официальном аккаунте в инстаграме. Ему было 73 года.

Его агент Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть была внезапной. По его словам, у кутюрье было еще много планов и в начале недели он собирался объявить о новых проектах, пишет Le Parisien.

Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге, окончил местную школу декоративных искусств, где изучал дизайн интерьеров, в 1969 году перебрался в Париж и занялся дизайном одежды.

В 1970 году он открыл свой первый магазинчик в Париже Gudule, а в 1973 году он выпустил первую собственную коллекцию Café de Paris, в которой ретро-стилистика 40-х и 50-х была дополнена современными мотивами сексуальности и женственности, а год спустя создал свой дом моды. В 1992 году он представил уже первую коллекцию haute couture и в этом же году Мюглер возглавил парфюмерное подразделение своего модного дома и выпустил духи "Ангел".

От высокой моды он отошел в конце 1990-х, от прет-ат-порте - в 2002 году и занялся созданием сценических костюмов. Он работал в том числе с Бейонсе, Леди Гагой, Джорджем Майклом, Дэвидом Боуи и с Cirque du Soleil, съемкой рекламных роликов, короткометражных фильмов, фотографией.

Хроника 05 января 2019 года – 24 января 2022 годаУмершие знаменитости
Франция Страсбург Париж Тьерри Мюглер

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