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Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации с COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Игорь Верник опроверг "Интерфаксу" сообщение о своей госпитализации с коронавирусом.

"Я дома, все хорошо. Простыл немного", - рассказал Верник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист госпитализирован с коронавирусом.

Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отец - главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ Эмиль Верник. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1986 году был принят в труппу МХТ им. А. П. Чехова. Работает на телевидении и радио, снимается в кино.

Игорь Верник коронавирус

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