Театр Ермоловой решил не показывать "Двенадцатую ночь"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский драматический театр имени Ермоловой сообщил, что отменяет премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно", из-за которого возник конфликт между театром и приглашенным режиссером Олегом Долиным. Репетиции спектакля прекращены.

В пресс-релизе говорится, что это общее решение всех участников спектакля.

"Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему "кто прав, кто виноват"", - решили в театре.

"Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал", - говорится в сообщении.

В театре надеются, что актеры, участвовавшие в постановке, останутся.

Олег Долин 26 января в фейсбуке выложил открытое письмо к худруку театра Олегу Меньшикову, в котором сообщил, что его отстранили от работы над постановкой перед премьерой, на "финишной прямой". Он узнал об этом из смс-ки, в которой не были указаны причины отстранения.

По его сведениям, планировались репетиции "Двенадцатой ночи" с актерами "команды" Меньшикова.

"На протяжении работы у нас возникли определённые дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. Но выпуск любого спектакля – это всегда возникающие сложности, которые я как режиссёр привык решать и брать при этом ответственность на себя. Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", - написал Долин и обвинил театр в нарушении "всех этических, а также правовых норм", за что потребовал ответа.

Он заподозрил театр в попытке украть у него постановку. Также он сообщил, что аванс за работу ему не выплатили, а договор о расторжении контракта он подписал, потому что ему пообещали заключить новый, но потом так и не заключили.

Меньшиков в ответном обращении сослался на то, что Долин подписал документ о расторжении контракта по соглашению сторон, а от поиска компромисса по деньгам он отказался, как и от авторства. По словам худрука театра, подготовленный спектакль "по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", а из-за его переноса театр понес убытки примерно в 32 млн рублей.

Первоначально премьера "Двенадцатой ночи" намечалась на ноябрь, но ее перенесли. Сообщалось, что у Меньшикова были претензии к художественному оформлению постановки, которую Долин изменил в процессе работы над спектаклем.