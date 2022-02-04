Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" умер в США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сценарист и писатель Эдуард Акопов скончался на 77-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

Он скончался 31 января в Лос-Анджелесе, уточнили в Союзе.

"Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Акопов - российский сценарист, театральный драматург, писатель. Первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России.

По его сценариям снято более 30 фильмов, среди которых "Солдат и слон" (1977), "Сдается квартира с ребенком" (1978), "Шелковица" (1979), "Будьте моим мужем" (1981), "Воскресный папа" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Друг" (1987) и другие.

Эдуард Акопов США

Новости
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Умер актер Расми Джабраилов

Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

Певец Meat Loaf умер в возрасте 74 лет

Умер поэт Анатолий Найман

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });