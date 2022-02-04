Сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" умер в США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сценарист и писатель Эдуард Акопов скончался на 77-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

Он скончался 31 января в Лос-Анджелесе, уточнили в Союзе.

"Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Акопов - российский сценарист, театральный драматург, писатель. Первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России.

По его сценариям снято более 30 фильмов, среди которых "Солдат и слон" (1977), "Сдается квартира с ребенком" (1978), "Шелковица" (1979), "Будьте моим мужем" (1981), "Воскресный папа" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Друг" (1987) и другие.