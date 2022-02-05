Умер писатель Абдижамил Нурпеисов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Известный советский и казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов скончался в субботу в Алма-Ате на 98-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе писателей Казахстана.

Нурпеисов родился 22 октября 1924 года, участвовал в Великой Отечественной войне.

Самым крупным произведением Нурпеисова является роман "Курляндия" о Великой Отечественной войне. Вторым его крупным произведением стала историко-революционная трилогия "Кровь и пот", о нелегкой жизни аральских рыбаков. В 1972 году Нурпеисов выпустил сборник литературных эссе под названием "Раздумье".

Нурпеисов много занимался переводческой деятельностью. Им переведены на казахский язык произведения испанского драматурга Алехандро Касона "Деревья умирают стоя", произведения классиков русской литературы Антона Чехова, Максима Горького и многие другие.