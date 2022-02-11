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В Петербурге поставят памятник Коньку-Горбунку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге 23 февраля в день столетия Театра юного зрителя имени Брянцева театру подарят скульптуру Конька-Горбунка, которую установят на площади рядом ТЮЗом, сообщила директор театра Светлана Лаврецова.

В этот же день в театре пройдет юбилейная программа режиссера Ивана Сазонова и будет дан спектакль "Конек-Горбунок". С этого спектакля 23 февраля 1922 года началась работа ТЮЗа, постановка надолго стала визитной карточкой театра, а Конек-Горбунок - его эмблемой.

14 февраля под портретом Александра Брянцева будет установлена памятная табличка режиссера. Она увековечит его годы жизни и годы работы в этом здании.

15 февраля в ТЮЗе пройдет премьера спектакля "Время и место", 29 апреля - комедии "Лжец", рассказала Лаврецова. 27 февраля театр отправится на гастроли в Сербию и Черногорию со спектаклем "Бешеные деньги". На май запланирован традиционный фестиваль "Радуга", на который привезут спектакли из Сербии и Литвы, а также разных городов России.

Директор ТЮЗа напомнила, что юбилейный сезон начался с фестиваля "Барто" в ноябре. Также прошла лаборатория "Песочница" для драматургов, которые пишут для детей.

"23 февраля пройдет конкурс среди детей, которые рисуют наши спектакли. В этот же день будет установлен сейф, и будет заложено послание будущему поколению на 50 лет", - добавила она.

"В 1922 году ТЮЗ распахнул двери как театр, сформированный под детскую аудиторию. Идеи Брянцева создать театр особого назначения реализованы его потомками, теми, кто служит в театре и выходит на сцену. Сегодня здесь не боятся делать эксперименты, приглашать разных артистов на свои площадки, делать интересные фестивали. ТЮЗ - важная культурная точка, там проводятся многие мероприятия, вручения премий. Само здание ТЮЗа характеризует эпоху своего строительства", - заявил журналистам председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.

Петербург ТЮЗ Светлана Лаврецова Федор Болтин Александр Брянцев Конек-Горбунок Иван Сазонов

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