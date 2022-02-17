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Более 30 произведений иностранных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В длинный список литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли 34 произведения зарубежных авторов из 19 стран мира, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" (Тульская область).

"Номинация "Иностранная литература" выбирает самую важную книгу XXI века и ее перевод на русский язык. Длинный список номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. В первый раз за восемь лет в списке книг есть авторы из Анголы, Кубы, Мозамбика и Омана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации "Иностранная литература" - в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.

Лауреат номинации "Иностранная литература" - зарубежный автор - получает 1,2 млн рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тыс. рублей. Имя лауреата объявят в октябре на церемонии вручения премии "Ясная Поляна".

Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году. Лауреатами премии в разные годы становились Рут Озеки (роман "Моя рыба будет жить", переводчица - Екатерина Ильина), Орхан Памук (роман "Мои странные мысли", переводчица - Аполлинария Аврутина), Марио Варгас Льоса (роман "Скромный герой", переводчик - Кирилл Корконоcенко), Амос Оз (роман "Иуда", переводчик - Виктор Радуцкий), Эрнан Ривера Летельер (роман "Искусство воскрешения", переводчик - Дарья Синицына) и Патрисия Данкер (роман "Джеймс Миранда Барри", переводчики - Александра Борисенко и Виктор Сонькин), Джулиан Барнс (роман "Нечего бояться", переводчики - Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский).

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года и является крупнейшей литературной премией в России. Возглавляет жюри советник президента РФ по культуре и искусству, праправнук писателя Владимир Толстой.

премия "Ясная Поляна"

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