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Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с COVID-19

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина госпитализирована в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" директор театра Владимир Кехман.

"У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", - сказал Кехман.

Российская актриса театра и кино, театральный режиссер Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года.

В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ, после окончания по приглашению режиссера Георгия Товстоногова была принята в труппу Большого драматического театра имени Максима Горького (сейчас БДТ им Г. А. Товстоногова). В 1966 году актриса покинула театр и была принята в труппу МХАТа СССР им. М. Горького, на сцене которого выступала до 1972 года. В 1981-1987 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера". С 1987 года после раскола МХАТа по 2018 году была художественным руководителем и директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького, с 4 декабря 2018 года стала президентом театра.

Татьяна Доронина Коронавирус МХАТ имени Горького Владимир Кехман

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