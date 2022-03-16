Музеи Кремля не будут просить досрочно вернуть экспонаты с выставки в Лондоне

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) не будут досрочно возвращать экспонаты, представленные на выставке "Фаберже. От романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, сообщили "Интерфаксу" в ММК.

"Музей не будет просить вернуть экспонаты раньше окончания выставки", - сказала собеседница агентства.

Среди представленных от Музеев Московского Кремля экспонатов – молитвенник с обложкой фирмы Фаберже (1896), эмалированный золотой цветок "Восторг Купидона" (1904), "Пасхальное яйцо Александровского дворца" (1908), "Романовское трехсотлетие. Пасхальное яйцо" (1913).

Выставка, на которой представлены экспонаты, открылась 20 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ее планируют завершить 8 мая. Кроме ММК, свои экспонаты на выставке представили Музей-заповедник "Павловск", Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже и другие. Всего на выставке представлены двести пятьдесят произведений из государственных и частных коллекций.