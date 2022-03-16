Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Музеи Кремля не будут просить досрочно вернуть экспонаты с выставки в Лондоне

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) не будут досрочно возвращать экспонаты, представленные на выставке "Фаберже. От романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, сообщили "Интерфаксу" в ММК.

"Музей не будет просить вернуть экспонаты раньше окончания выставки", - сказала собеседница агентства.

Среди представленных от Музеев Московского Кремля экспонатов – молитвенник с обложкой фирмы Фаберже (1896), эмалированный золотой цветок "Восторг Купидона" (1904), "Пасхальное яйцо Александровского дворца" (1908), "Романовское трехсотлетие. Пасхальное яйцо" (1913).

Выставка, на которой представлены экспонаты, открылась 20 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ее планируют завершить 8 мая. Кроме ММК, свои экспонаты на выставке представили Музей-заповедник "Павловск", Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже и другие. Всего на выставке представлены двести пятьдесят произведений из государственных и частных коллекций.

Музеи Московского Кремля ММК Великобритания

Новости

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Власть пса"

Шнуров временно прекратил сотрудничество с RTVI из-за несовпадения взглядов

Шнуров временно прекратил сотрудничество с RTVI из-за несовпадения взглядов

Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Ганзейский союз приостановил членство 16 российских городов

Основные голливудские кинокомпании приостановили показы своих фильмов в РФ

Основные голливудские кинокомпании приостановили показы своих фильмов в РФ
Военная операция на Украине

Володин призвал деятелей культуры определиться с позицией по Украине

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ
Военная операция на Украине

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне
Военная операция на Украине

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });