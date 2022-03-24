Билеты на бродвейские мюзиклы резко подорожали из-за ажиотажного спроса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В США любители мюзиклов, соскучившись по шоу на Бродвее за период пандемии, активно скупают подорожавшие билеты и обеспечивают рекордные кассовые сборы, сообщает CNBC.

Отраслевая "Бродвейская лига" впервые с начала пандемии раскрыла показатели кассовых сборов за неделю, завершившуюся 20 марта. Цифры показали значительный рост средней стоимости билетов, не повлиявший на заполняемость зрительских залов.

Сильнее всего подорожали самые популярные семейные шоу - "Аладдин", "Король Лев" и "Злая" по мотивам "Волшебника из страны Оз" - и такая нестареющая классика, как "Призрак оперы".

Несмотря на рост цен, спрос на билеты остается высоким, благодаря чему 16 из 22 идущих сейчас на Бродвее мюзиклов заполняют залы на 90% и выше.

Более половины - 12 из 22 - за неделю заработали свыше $1 млн на продаже билетов. Два года назад, до закрытия театров, общее число мюзиклов достигало 30, и 10 из них - то есть ровно треть - имели недельные сборы более $1 млн.

Рекордсменом по недельным сборам ($3,5 млн) и средней цене билета ($283) стал мюзикл "Музыкант". Причина тому - участие актера Хью Джекмана и звезды мюзиклов Саттон Фостер. При этом самые дорогие билеты на мюзикл уходят по $697.

На втором месте оказался главный хит последних лет "Гамильтон", заработавший чуть более $2 млн при средней цене билета в $213. Отмечается, что до пандемии "Гамильтон" был единственным мюзиклом со средней ценой билета более $200.