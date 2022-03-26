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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет

Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет
Фото: Rich Fury/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.

"Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей горячо любимого нами Тейлора Хокинса", - говорится в сообщении.

Хокинс родился в городе Форт-Ворт (США, штат Техас), к Foo Fighters присоединился в 1997 году. В 2005 году британское издание "Rhythm" признало музыканта лучшим рок-барабанщиком.

Группа Foo Fighters была основана в 1994 году, ее бессменным лидером и вокалистом является экс-ударник группы Nirvana Дэйв Грол. В 2021 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Хроника 05 января 2019 года – 26 марта 2022 годаУмершие знаменитости
Foo Fighters Тейлор Хокинс
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