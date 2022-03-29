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Хиллари Клинтон озвучит роль великанши в фэнтези-мюзикле

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хиллари Клинтон сыграет роль Великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате Арканзас, объявил в понедельник Репертуарный театр Арканзаса, сообщает агентство Associated Press.

"Вот это новости, я так взволнована! Посмотрите постановку, если будете в Литл-Роке", - написала Клинтон в Твиттере, а ее пресс-секретарь подтвердил данную информацию. Клинтон была первой леди Арканзаса до того, как стала первой леди Соединенных Штатов. Также она была сенатором, представляющим Нью-Йорк, государственным секретарем, а затем кандидатом в президенты.

Великанша из мюзикла "В лес" - это мстительная вдова великана, которого убил мальчик Джек, взобравшийся на стебель волшебного боба. В постановке, которая существует с 1987 г., гигантская злодейка не появляется на сцене, поэтому ее голосовая роль обычно записывается заранее, а не озвучивается вживую.

Представление будут показывать с 19 апреля по 15 мая.

У Клинтон ранее были эпизодические роли в телевизионных шоу "Госпожа госсекретарь" и "Мерфи Браун".

Хиллари Клинтон
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