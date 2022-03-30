Брюс Уиллис решил завершить актерскую карьеру из-за болезни

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - У 67-летнего актера Брюса Уиллиса выявили афазию - заболевание, связанное с расстройством речи, - в связи с чем он вынужден прекратить актерскую деятельность, сообщает в среду телеканал Fox News.

"У Брюса выявлены определенные проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз "афазия", это влияет на его когнитивные способности. Из-за этого он прекращает карьеру, которая так много для него значила", - цитирует телеканал заявление его семьи.

Заявление подписано его женой Эммой, бывшей женой Деми Мур и пятью дочерьми актера.

Афазия - заболевание, которое влияет на способность человека говорить, писать и понимать речь как вербально, так и письменно.