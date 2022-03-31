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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

В Русском музее представят тактильные копии императорской короны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Михайловском замке в четверг состоится презентация тактильных копий Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны, сообщает пресс-служба Русского музея.

Копии предназначены для тактильного осмотра и позволяют незрячим и слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям - прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя.

Для самостоятельного знакомства с тактильными копиями посетители могут прослушать аудиогид с тифлокомментариями - лаконичными, но полными описаниями предметов для незрячих людей.

Копии Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны будут включены в адаптированные экскурсионные маршруты для незрячих и слабовидящих людей. Такие экскурсии проводятся в Михайловском замке уже несколько лет - в них входит знакомство с тактильным макетом Михайловского замка и рельефно-графическими путеводителями, которые рассказывают об архитектурных особенностях и деталях интерьера замка.

Макет замка и путеводители были разработаны в 2018 году. Кроме того, в Михайловском дворце появится тактильный макет здания и прилегающей территории.

Русский музей
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