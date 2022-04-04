Швыдкой назвал трагикомическим переименование картины Дега в "Украинских танцовщиц"

Михаил Швыдкой Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Западные коллеги нарушили принцип цивилизованного общения, согласно которому культура должна быть выше политики, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в понедельник на пресс-конференции.

"Наши западные коллеги нарушают все принципы цивилизованного поведения в области культуры. И не понимают, что мир без культурных связей становится более опасным", - сказал Швыдкой, комментируя смену названия картины в Лондонской национальной галерее.

Он назвал "трагикомической" и "просто комической" ситуацию с переименованием картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинские танцовщицы".

"Мы исходим из того, что культура выше политики, во всяком случае. Так мы строили свою работу последние 30 лет, когда сложилась, так сказать, ситуация после распада СССР. Но наши зарубежные партнеры такую фундаментальную ценность очень быстро забыли", - сказал спецпредставитель президента.

Комментируя отказ театров из Прибалтики участвовать в открывающемся в понедельник в Петербурге фестивале русскоязычных театров "Встречи в России", Швыдкой сказал, что Россия всегда готова к сотрудничеству.

"Позиция Российской Федерации состоит в абсолютной открытости. Мы не закрываем свои двери для сотрудничества с нашими коллегами и в театральной, и в музыкальной, и литературной сферах (...) Мы готовы рассматривать любые предложения", - сказал спецпредставитель президента.

Он отметил, что Россия будет налаживать культурные связи в других странах.

"Мир велик. Хочу напомнить, что более 4 млрд человек живет в странах дружественных и нейтральных по отношению к России. Немалое число. Для культурных связей хватит, что называется", - пояснил Швыдкой.

Ранее стало известно, что Национальная галерея в Лондоне решила переименовать картину Эдгара Дега (1834-1917) "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц" из-за событий на Украине.