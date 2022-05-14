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Объявлен короткий список премии "Ясная Поляна" в номинации "иностранная литература"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жюри общероссийской литературной премии "Ясная Поляна" объявило короткий список авторов в номинации "иностранная литература", сообщили в субботу "Интерфаксу" в оргкомитете премии.

"В 20-м юбилейном сезоне премии впервые объявили короткий список в номинации "Иностранная литература". В 2022 году в него вошли 11 произведений, переведенных с 10 языков", - сказал собеседник агентства.

В короткий список вошли книги "Всеобщая теория забвения" Жузе Агуалузы (Ангола), "Тирза" Арнона Грюнберга (Нидерланды), "Клара и солнце" Кадзуо Исигуро (Великобритания), "Аномалия" Эрве ле Теллье (Франция), "Дрожь" Якуба Малецкого (Польша), "Путешествие вокруг дикой груши" Петера Надаша (Венгрия), "Там, где раки поют" Делии Оуэнс (США), "Чикита" Антонио Орландо Родригеса (Мексика), "На закате" Хвана Согёна (Южная Корея), "Братья" Юй Хуа (Китай) и "Piccola Сицилия" Даниэля Шпека (Германия).

Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тыс. рублей вручат переводчику книги.

Литературная премия "Ясная Поляна" отмечает художественные произведения в двух основных номинациях: "современная русская проза" и "иностранная литература", а также выбирает значимое событие в российской литературной жизни.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" составляет 6,7 млн рублей. Это крупнейшая литературная премия России. Возглавляет жюри советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой - праправнук писателя Льва Толстого.

Ясная Поляна
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