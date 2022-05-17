Стартовал прием заявок на Фестиваль уличных мультфильмов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Фестиваль уличных мультфильмов объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе анимации, сообщили организаторы проекта.

По словам автора и руководителя проекта Анны Ленковой, в 2021 году в фестивале приняли участие 800 молодых аниматоров из шести стран. В этом году, по ее словам, фестиваль будет посвящен "сказкам и чудесам, которые происходят, если в них верить".

Все принимающие участие в конкурсе мультфильмы оценит жюри, в состав которого войдут режиссёры и художники Киностудии "Союзмультфильм", преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИКа.

"Участники конкурса будут создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: искусство, друзья, семья, спорт, культура родного края, летние каникулы. Можно также придумать и снять истории про Совёнка - это символ нашего Фестиваля. Кроме того, в этом году молодые талантливые драматурги смогут побороться за звание лучшего сценариста мультфильма", - отметили организаторы.

Подать заявку могут лица до 18 лет. На конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2021 года и опубликованные в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Такие работы участникам нужно отправить через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город. Форма подачи заявки на сайте откроется 1 июня. 31 октября жюри подведёт итоги конкурса.

Победители фестиваля получат электронные именные дипломы и курс анимации от Киностудии "Союзмультфильм".